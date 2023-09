Grenzüberschreitendes Projekt Auslandspraktikum: Azubis der Stadt für vier Wochen in Venlo

Im Rahmen ihres vierwöchigen Praktikums werden die Auszubildenden Joshua Sevenich und Johannes Terhorst unterschiedliche Bereiche und vor allem die Struktur der Stadtverwaltung Venlo kennenlernen. Die dortigen Einsatzbereiche wurden vorab, dem Ausbildungsberuf entsprechend, ausgewählt. So wird Joshua Sevenich, der bei der Stadt eine Ausbildung in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau absolviert, in Venlo bei der Pflege der Grünanlagen unterstützen. Johannes Terhorst wird als Azubi im allgemeinen Verwaltungsdienst zunächst in einem Bereich für grenzüberschreitende Zusammenarbeit eingesetzt.