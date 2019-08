Wirtschaft : Auslandsgeschäft der Krefelder Industrie geht drastisch zurück

Die Krefelder Industrie hat mehr Mitarbeiter in größerem Gesamtumfang beschäftigt. Der Umsatz ging dennoch zurück. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im ersten Halbjahr sank der Umsatz aus dem Exportgeschäft von 2,61 auf 1,99 Milliarden Euro. Das entspricht einem Minus von 23,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Umsatz wurde von 65 Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten erwirtschaftet. Die Zahl der Arbeiter und Angestellten ist um 2,5 Prozent von 19.473 auf 19.966 gestiegen. Zugenommen haben auch die geleisteten Arbeitsstunden. Das Plus beträgt 7,2 Prozent. Der Arbeitsumfang wuchs von 14,865 Millionen auf 15,936 Millionen Stunden.

Die nordrhein-westfälischen Industriebetriebe erwirtschafteten in den ersten sechs Monaten 2019 einen Umsatz von 162,3 Milliarden Euro. Das waren 1,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, verringerte sich dabei sowohl der Inlandsumsatz (minus 1,9 Prozent) als auch der Auslandsumsatz (minus 1,5 Prozent).

Den größten Anteil am Gesamtumsatz hatte der Maschinenbau mit 22,4 Milliarden Euro Umsatz (plus 2,6 Prozent), gefolgt von den Herstellern von chemischen Erzeugnissen (21,4 Milliarden Euro; minus 1,4 Prozent) und von der Metallerzeugung und -bearbeitung (19,7 Milliarden Euro; minus 9,5 Prozent). Weitere wichtige Wirtschaftszweige waren die Herstellung von Kraftwagen und -teilen (16,5 Milliarden Euro; minus 6,2 Prozent), die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (15,7 Milliarden Euro; plus 3,1 Prozent) und die Herstellung von Metallerzeugnissen (14,2 Milliarden Euro; minus 1,5 Prozent).