Rheinland : Ausländische Investoren schätzen Krefeld

Info

In Krefeld verzeichnete das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) 2017 eine Zunahme von Einwohnern ausländischer Nationalität um 3,2 Prozent von 37.435 auf 38.635 Personen. Innerhalb eines Jahres stieg die Zahl der in der Stadt lebenden Rumänen um 26,4 Prozent von 1760 auf 2225. Bei den Syrien steht ein Plus von 15,3 Prozent zu buche. Statt 2196 waren es zum Jahresende 2530 Personen mit entsprechendem Pass.