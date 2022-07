Transferleistungen in Krefeld : Ausgaben für Sozialhilfe steigen auf 56 Millionen Euro

Transferleistungen in Krefeld

Krefeld Die Nettoausgaben für Leistungen der Sozialhilfe gemäß Sozialgesetzbuch betrugen in Nordrhein-Westfalen knapp vier Milliarden Euro.

Der Krefelder Steuerzahler hat im vergangenen Jahr seine hilfebedürftigen Mitbürger mit mehr als 56 Millionen Euro unterstützt. Die Summe steht für einen Anstieg der Ausgaben der Sozialverwaltung um mehr als acht Prozent. Im Vergleichsjahr lagen die so genannten Transferkosten noch bei 52,123 Millionen Euro. Der größte Teilbetrag entfällt auf die Grundsicherung, die der Aufstockung bei kleinen Renten dient. 31,33 Millionen Euro bedeuteten einen Anstieg um 9,4 Prozent. Noch drastischer wuchsen die Ausgaben Hilfe zur Pflege. In der Sparte betrug er 10,4 Prozent und real 16,8 Millionen Euro. Hinzu kommen 4,4 Millionen Euro für Hilfe zum Lebensunterhalt, 9,4 Millionen Euro für Hilfen zur Gesundheit sowie 309.000 Euro für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) mit.