Ausflugstipps für Krefeld Ein Sommer wie im April: Hier haben Familien bei Hitze oder Regen trotzdem Spaß

Eigentlich sind der Juni und der Juli genau die Monate, in denen man fest damit rechnet, dass der Regenschirm zu Hause bleiben kann. Nicht so in diesem Jahr. Da steht der Regenschirm bei vielen Familien ebenso griffbereit wie Sonnenhut und Badehose. Ob das so weitergeht, kann man noch nicht sagen, doch eines ist gewiss: In Krefeld gibt es genug Orte, an denen Familien sowohl bei Hitze als auch bei Regenwetter auf ihre Kosten kommen. Und so schneidet die Stadt auch in unserer großen Umfrage Heimatliebe in der Kategorie Familienfreundlichkeit recht gut ab. Durchschnittlich bewerten die Leserinnen und Leser diese mit der Note 2,8 – die Durchschnittsnote im gesamten Verbreitungsgebiet liegt bei 2,6. In der Kategorie Spiel- und Freizeitangebote speziell für Kinder landet Krefeld mit der Durchschnittsnote von 3,0 im Mittelfeld. Die durchschnittliche Note im gesamten Verbreitungsgebiet liegt bei 2,9. Wir stellen hier einige Angebote vor, die Familien sowohl im Regen als auch bei Hitze gut unterhalten dürften.