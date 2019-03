Krefelder Kunstmuseen: Ausblühungen an Bauhaus-Villen sind laut Stadt kein Baumangel

Krefeld Die Verwaltung will weiße Verfärbungen der Einfriedung der Bauhaus-Villen an „exponierten Stellen“ entfernen lassen. Noch ist die Handwerksleistung nicht abgenommen.

Die Stadt Krefeld sieht in den Ausblühungen an den frisch verfugten Gartenmauern der Kunstmuseen Haus Lange und Haus Esters keinen Baumangel. Das teilte die Stadt bereits am Montag mit. Es sei ein Mörtel auf Trass-Zement-Basis verwendet worden, der auch bei der Errichtung und bei früheren Sanierungen zur Ausführung gekommen sei. Dazu gebe es im Übrigen auch Fotos aus der Zeit der Errichtung, auf denen Mauerausblühungen zu sehen seien, erklärte Stadtsprecher Dirk Senger. Diese Art von Salzausblühungen aus dem Mörtel sei völlig normal bei der Mörtelgruppe. Es handele sich somit nicht um einen Mangel. „Im Frühjahr werden an exponierten Stellen diese Ausblühungen entfernt“, versprach der Sprecher.