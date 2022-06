Bildung in Krefeld : Ausbildungsjahr 2022 – „Endspurt Schule – Zielgerade Beruf“

Krefeld Noch gibt es den ein oder anderen Jugendlichen, der gerade überlegt, ob eine Ausbildung eine Alternative zur Schule sein kann. Doch wo soll man jetzt „kurz vor Schluss“ noch eine passende Ausbildung finden? Hier gibt es Tipps.

Das Ausbildungsjahr 2022 fängt in Kürze an. Noch gibt es den ein oder anderen Jugendlichen, der gerade überlegt, ob eine Ausbildung eine Alternative zur Schule sein kann. Doch wo soll man jetzt „kurz vor Schluss“ noch eine passende Ausbildung finden? Wer kann helfen? Diesen und weiteren Fragen stellen sich die Kommunalen Koordinierungsstellen Übergang Schule-Beruf des Mittleren Niederrheins gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern der Berufsorientierung auf dem digital stattfindenden Elternabend Donnerstag, 2. Juni, um 19 Uhr. Zu diesem Abend sind interessierte Eltern, aber auch die Jugendlichen selbst eingeladen. Es gibt die Möglichkeit, gezielte Fragen an die entsprechenden Experten zu stellen, um sich Input und Motivation abzuholen. Klar im Fokus des Abends steht, in welchen Bereichen am Mittleren Niederrhein der Einstieg in eine Berufsausbildung zum jetzigen Zeitpunkt noch möglich ist. Vertreter der Bundesagentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, des Verbands der freien Berufe und Bildungsträger geben einen Einblick über betriebliche Ausbildungsperspektiven in Krefeld, Mönchengladbach und den Kreisen Viersen und Neuss. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Der Zugang zum digitalen Elternabend ist möglich unter https://stadt-krefeld.webex.com/stadtkrefeld/j.php?MTID=m8cb55382d8aa3da4febca832a55c5507 oder unter https://kurzelinks.de/44ac, Meeting-Kennnummer (Zugriffscode) 2732 781 5745. Bei technischen Fragen zur Videokonferenz gibt Christina Dippel von der Kommunalen Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf Krefeld Auskunft unter Telefon 0 21 51 / 86 25 68. Weitere Informationen sowie die Einwahldaten sind zu finden unter https://fachkräfte-für-morgen.de/elternabende.