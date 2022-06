Ausbildungsberufe in Krefeld: Maschinen- und Anlagenführer : Der Beruf verknüpft Theorie und Praxis

Ausbildungsberufe in Krefeld: Maschinen- und Anlagenführer

Nick Kiefer mit seinem Ausbilder Swen Goetsch-Uhlen an einer Papiermaschine, die der Auszubildende bedient. Foto: Unternehmerschaft Niederrhein/AK

Serie Maschinen- und Anlagenführer Nick Kiefer ist sich der Verantwortung bewusst, wenn er an der Maschine steht und den Schneidevorgang einstielt.

„In diesem Familienunternehmen herrscht ein angenehmes Betriebsklima.“ Nick Kiefer ist im zweiten Lehrjahr als Maschinen- und Anlagenführer beim Papier- und Folienwerk Finck & Co. Neben dem kollegialen Verhältnis schätzt der 24-Jährige die Freiheiten, die sein Arbeitgeber ihm gibt. Das quittiert der junge Krefelder mit zuverlässiger Arbeit an der Maschine: Umrüsten, die Rolle einziehen, Einhängen, das Messer auf Maß einstellen, sauber ankleben – solche handwerklichen Dinge gehen Nick leicht von der Hand. Nach dem Abitur und ein paar Monaten als Selbstständiger hat sich der junge Mann mit einigen Berufsfeldern auseinandergesetzt. „Nun bin ich froh, dass ich in der Industrie hängen geblieben bin“, sagt Nick, der noch ein Kleingewerbe betreibt neben der Ausbildung.