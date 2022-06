Ausbildungsberufe in Krefeld : Perspektive für Stelle im Kundencenter

Ausbildungsberufe in Krefeld

Der Auszubildende Jan Cagatay an seinem Arbeitsplatz bei Fluitronics mit Personalreferentin Nadine Lorenz. Foto: Unternehmerschaft Niederrhein/AK

Serie Krefeld „Jan arbeitet strukturiert, ist kommunikativ, aufgeschlossen und flexibel“, beschreibt Personalreferentin Nadine Lorenz die Vorzüge des Krefelders.

„Die Ausbildung ist sehr vielseitig, ich durchlaufe alle Abteilungen.“ Jan Cagatay ist bei Fluitronics im ersten Ausbildungsjahr als Kaufmann für Büromanagement. Der 23-Jährige hat nach Abitur, anderthalb Jahren im Einzelhandel und ein paar Semestern Jurastudium festgestellt, dass eine Ausbildung für ihn der bessere Einstieg in die Berufswelt ist.

Keine 50 Tage mehr bis zum Start des Krefelder Ausbildungsjahres: Die Rheinische Post stellt diese Woche mit Unterstützung der Unternehmerschaft Niederrhein täglich einen interessanten Ausbildungsberuf mit Perspektive und innovativem Ansatz vor und nimmt sich dabei auch unterschätzte Klassiker zur Brust. Die Serie blickt in ausbildungsbereite Unternehmen, die für August noch Last-Minute-Ausbildungsplätze zu vergeben haben. Es kommen Personalreferenten, Auszubildende oder Junggesellen zu Wort, die aus ihrem Berufsalltag berichten.

Wegen seiner ruhigen und eloquenten Art steht fest, dass Jan im Anschluss an die – aufgrund des Abiturs auf die Dauer von zwei Jahren verkürzte – Lehre im Kundencenter eingesetzt wird. „Das ist die Schnittstelle, wo wir mit den Kunden, Partnern und Lieferanten im Gespräch sind“, beschreibt Nadine Lorenz die Fluitronics-Abteilung. Bereits jetzt geht der 23-Jährige mit „echten“ Kunden um. Das stärkt das Selbstvertrauen des Azubis. Zumal, so betont er, es neben den knapp 900 Euro brutto monatlich, die er im ersten Lehrjahr überwiesen bekommt, eine Menge weiterer Benefits gibt. Unter anderem sind das Bonuszahlungen, flexible Arbeitszeit, 30 Tage Urlaub, eine firmenintegrierte Kantine, einen Parkplatz vor dem Gebäude und ergonomisches Mobiliar am Arbeitsplatz.