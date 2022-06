RP-Serie Fachkraft für Lebensmitteltechnik bei Cargill : Gute Karrierechancen in der Food-Industrie

Krefeld Cargill Deutschland GmbH in Krefeld bildet für den eigenen Bedarf aus und bietet spezielle Weiterbildungen und interessante Übernahmeperspektiven an.

Abwechslung, Praxisbezug, mit Köpfchen – diese drei Kriterien sind für Louis Sänger ausschlaggebend gewesen, sich bei der Cargill Deutschland GmbH in Krefeld als Fachkraft für Lebensmitteltechnik zu bewerben. Mittlerweile ist der 22-Jährige bei dem Food-Hersteller im Linner Rheinhafen im zweiten von insgesamt drei Lehrjahren. „Es gefällt mir sehr gut und ich möchte mich hier weiterentwickeln“, sagt der Rheinberger und denkt dabei an Fortbildungsmöglichkeiten wie den Meister oder Techniker.

Über Mund-zu-Mund-Propaganda ist Louis Sänger nach dem Abitur, einem FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und einigen Studiensemestern zur Düsseldorfer Straße 191 gekommen, wo er mit neun weiteren Azubis ein spannendes Berufsfeld kennenlernt. Die Arbeit im Labor macht ihm dabei ebenso Spaß wie die Tätigkeit am Computer oder in der Produktion. Typische Tätigkeiten sind die Steuerung und Reparatur der Anlagen zur Produktion von beispielsweise Maisstärke, Dextrose und Sorbit, sowie auch die Analyse dieser Produkte im Labor. Besonders spannend ist für den jungen Mann zu beobachten, wie Cargill in Krefeld aktuell seine Produktion umstellt von Mais auf Weizen und dafür 200 Millionen US-Dollar am Standort investiert – „ein zukunftssicherer Job“, sagt Louis Sänger mit Blick auf die riesigen neuen Anlagen, die zurzeit in seinem Arbeitsumfeld entstehen. Mit 910 Euro brutto monatlich bereits im ersten Lehrjahr plus weiterer Benefits und Zulagen ist er auch finanziell zufrieden.