Das Unternehmen arbeitet für Kommunen und Landesverwaltungen : Materna übernimmt Krefelder IT-Firma

Krefeld Das Unternehmen TraffGo Road GmbH mit Sitz am Ostwall ist auf Lösungen für die Verarbeitung von Verkehrsdaten spezialisiert ist. Kunden sind die Autobahn GmbH des Bundes sowie Verkehrsministerien verschiedener Bundesländer.

Die Materna-Gruppe hat das Krefelder Unternehmen TraffGo Road GmbH übernommen, das auf IT-Lösungen für die Verarbeitung von Verkehrsdaten spezialisiert ist. Materna ist in dem Markt für Mobility-Lösungen erfolgreich tätig und hat bereits gemeinsam mit der TraffGo Road für die Autobahn GmbH des Bundes die Verkehrszentrale Deutschland (VZD) entwickelt, die künftig bundesweit das Verkehrsmanagement koordiniert – gemeinsam mit den acht weiteren Verkehrszentralen. Mit dem Zukauf von TraffGo Road baut Materna die Position in diesem Marktsegment nachhaltig weiter aus und adressiert Kunden wie Bundesbehörden, Landesverwaltungen sowie Städte und Gemeinden in einem gemeinsamen Marktangang.