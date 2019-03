Gastronomie in Krefeld : Aus dem Café der Mediothek wird am Mittwoch das Café Paris

Stabwechsel im Café der Mediothek: Lena Coelen hat zuvor in dem von ihrer Mutter Ina Coelen geführten Café gearbeitet. Ab heute leitet Detlef Krengel dort als neuer Pächter sein Café Paris. Foto: Stadt Krefeld. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Der Gastronom Detlef Krengel ist der Nachfolger von Ina Coelen. Er bietet neben den üblichen Kalt- und Warmgetränken auch ein Frühstück „Wie Gott in Frankreich“ an.

(RP) Das Café der Mediothek wird am heutigen Mittwoch wiedereröffnet: Nach der Schließung des Café Coelen hat der Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement aktiv nach einem neuen Pächter gesucht. Der Gastronom Detlef Krengel bietet in seinem nunmehr „Café Paris“ heißenden Lokal den Gästen künftig neben den üblichen Kalt- und Warmgetränken auch Frühstück „Wie Gott in Frankreich“ an.

Zudem wird er Wraps, Salate, belegte Bagel, Panini, Baguettes und Desserts sowie eine wechselnde Wochenkarte an hausgemachten Speisen und Kuchen auf seiner Karte haben. Auch die Theaterfreunde dürfen sich auf das neue Café Paris freuen: Der Patron begrüßt die Besucher des Theaters demnächst nicht nur in den Pausen, sondern auch nach den Aufführungen, kündigte die Stadtverwaltung gestern an. Krengel öffnet außerdem zum Theaterball am 30. März. Ab Mittwoch ist das „Café Paris“ dann dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.