Krefeld: Auftaktveranstaltung "Linn bewegt sich" am 24. Mai

Krefeld Einen Monat lang sollen die Menschen im Stadtteil gezielt auf ihre Bewegung achten. Es winken Preise.

Wer jeden Tag 10.000 Schritte tut, der bleibt gesund, heißt es. Gesundheitsexperten bestätigen diese Weisheit. "Bewegung schadet nicht, egal, welche Krankheit man hat. Ganz im Gegenteil. Allerdings muss man sie seinem gesundheitlichen Befinden anpassen", erklärt Apotheker Manfred Krüger von der Burg Apotheke. Seine Devise: Ein Spaziergang an frischer Luft kann in vielen Fällen helfen. So kam Krüger auf die Idee, Menschen durch eine Aktion zu animieren, mehr Bewegung in ihren Alltag einzubauen.