Start im Internet am Freitag Der Krefeld-Podcast – Heulen oder Handeln?

Zu den ersten Gästen gehören Oberbürgermeister Frank Mayer sowie Claudia Schmid, Architektin und Verfasserin des Entwicklungskonzeptes für die Innenstadt, Erik Schmid, Professor für die Theorie des Designs an der Hochschule Niederrhein und der Poetry-Slamer, Comedian und Buchautor Johannes Floehr. Am 27. Januar geht die erste Folge online: Christiane Lange und Helge Drafz sprechen mit Jens Voß, seit 13 Jahren Leiter der Lokalredaktion der Rheinischen Post, über seinen Eindruck von der Stadt, über die drängenden politischen und gesellschaftlichen Themen und über seine Einschätzung der Situation in Krefeld. Bereits 2022 haben Lange und Drafz im Auftrag von „Projekt MIK“ der Geschichte der Innenstadt von Krefeld und ihrem heutigen, an vielen Stellen kritischen Zustand den Dokumentarfilm „Krefeld, was nun?“ gewidmet. Zugleich zeigt der Film das zukunftsweisende Potenzial des historischen Straßenrasters und der vielfältigen Bausubstanz der Innenstadt als „Stadt für Menschen“. Er basiert auf der 2021 veröffentlichten „Kulturhistorischen städtebaulichen Analyse“, die mittlerweile als Entwicklungskonzept für die Innenstadt vom Rat der Stadt verabschiedet wurde.