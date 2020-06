Galeria Kaufhof : Aufatmen in Krefeld: Kaufhof-Filiale bleibt erhalten

Krefeld Die Nachricht sorgte für Riesenerleichterung, denn die Schließung wäre ein schwerer Schlag für die gesamte Innenstadt gewesen. Nach RP-Informationen aus dem Umfeld der Konzernzentrale war die Entscheidung knapp; in drei Jahren soll der Standort erneut bewertet werden.

Viele Worte wollte er nicht machen – an Tagen wie diesen ist allein die Konzernführung ermächtigt zum Sprechen. So viel aber sagte Thomas Lücking, Geschäftsführer von Galeria Kaufhof in Krefeld, am Freitag Nachmittag, als die erlösende Botschaft kam, dass die Filiale in Krefeld nicht geschlossen wird, dann doch: „Wir freuen uns wie Bolle.“ Da war er nicht allein: Politiker, Verwaltungsspitze und Wirtschaftsfachleute haben die Nachricht mit Riesenerleichterung aufgenommen. Die Schließung der Filiale wäre ein schwerer Schlag für die Innenstadt gewesen.