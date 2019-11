Klimasimualtion : „Auf der Suche nach besten Lösungen“

Krefeld Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat der Stadt Krefeld, Heidi Matthias, fühlt sich missverstanden.

Die Grünen arbeiten gerade an ihrem Ruf, mit übertriebenen Forderungen an Umwelt- und Klimaschutz eine positive Stadtentwicklung zu behindern. Ist das Absicht?

Das Bauvorhaben Wallhöfe auf einer Freifläche im Blockinneren zwischen Dreikönigenstraße, Westwall sowie Linden- und Hubertusstraße wird von Jörg E. Weitzel, Inhaber und Geschäftsführer von Küppers Living, vorangetrieben. Er will dort 23 Millionen Euro in den Wohnkomplex investieren. Das Projekt beinhaltet den Bau von dreigeschossigen Gebäuden mit 84 Wohnungen, einer Tiefgarage und einem Ersatzgebäude für eine Kindertagesstätte. Der Komplex soll mit Fernwärme versorgt werden.

Stichwort Wallhöfe: Der Krefelder Projektentwickler hat in enger Abstimmung mit der Verwaltung einen Bebauungsplan erarbeitet, 14 Gutachten erstellen lassen, und dann kommen die Grünen und fordern zusätzlich eine Klimasimulation. Wofür soll das gut sein?

Pläne für Wallhöfe stehen in der Kritik

Stadtplanung : Pläne für Wallhöfe stehen in der Kritik

Bauprojekt in Krefeld

Bauprojekt in Krefeld : Klimasimulation für Wallhöfe wäre rechtlich nicht nötig

Heidi Matthias: Zuerst möchte ich betonen, dass wir das Projekt Wallhöfe begrüßen! Wir haben immer erklärt, dass eine Innenstadtverdichtung dem Bauen auf der grünen Wiese vorzuziehen ist. Im konkreten Fall möchten wir die beste Lösung für das Wohlbefinden der jetzigen und künftigen Anwohner finden. Die zusätzliche Bebauung in diesem mit 30 Bäumen durchgrünten Innenbereich kann zu starker Aufheizung in den Sommermonaten führen. Deshalb haben wir den Vorschlag gemacht, eine Klimasimulation zu erstellen.

Was soll die Klimasimulation bewirken?

Heidi Matthias: Sie ist eine Methode, die wir bei einem Vortrag im September 2019 in der Sparkasse Krefeld kennengelernt haben. Ein Spezialist im Bereich Bauwerksbegrünung hat sein Programm vorgestellt. Eine Software wird mit Daten zum gegenwärtigen Zustand und mit den Plandaten des Bauprojekts gefüttert und zeigt nach kurzer Zeit an, was sich durch das Bauvorhaben stadtklimatisch im Umfeld verändert. Mit den Ergebnissen lassen dann durch entsprechende Maßnahmen mögliche negative Folgen für das Mikroklima mindern.