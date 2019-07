MS Wissenschaft in Uerdingen : Kinder für die Wissenschaft begeistern

Ein Comupter entfremdet, was er sieht, zu einer Art Mosaikfenster. So entstand das hier zu sehende Selfie des Fotografen. . Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Künstliche Intelligenz ist das Thema auf der MS-Wissenschaft, die derzeit am Rheinsteiger in Uerdingen liegt. Die Besucher können sich hier über das Thema informieren und viel ausprobieren und dabei lernen.

Am Rheinsteiger in Uerdingen liegt ein Schiff, das auf den ersten Blick ein Kohletransporter ist. Das war die MS Wissenschaft auch einmal. Heute aber ist der geräumige Frachtraum anders genutzt. Die Besucher, die das Schiff über den Landungssteg betreten, treten in eine Welt der, der Name verrät es bereits, Wissenschaft. Das vor allem junge Zielpublikum informiert sich in diesem Jahr über künstliche Intelligenz (KI).