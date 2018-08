Audienda-Chor Krefeld singt Bernsteins Chichester Psalms

Audienda-Chor Krefeld : Bernstein in hebräischer Sprache

Der Audienda-Chor setzt nach den Sommerferien die Proben fort. Neue Sänger sind willkommen. Foto: Audienda-Chor

Krefeld Mit den Chichester Psalms schrieb Leonard Bernstein ein Werk, in dem er sich deutlich mit seiner jüdischen Herkunft und Religion beschäftigt. Der Audienda-Chor singt die Psalmen in hebräischer Sprache am 1. Advent.

Von Petra Diederichs

Wer genau hinhört, erkennt den Rhythmus der West Side Story. Und auch die tiefe Verzweiflung, die Leonard Bernstein nach dem Tod John F. Kennedys schon in seiner Dritten Sinfonie verarbeitete. Die „Chichester Psalms“ sind ein extrem vielschichtiges Werk, das sich sperrt und zugleich in alle Glieder fährt. Bernstein selbst nannte es einmal „das eingängigste B-Dur-artig tonale Stück, das ich je geschrieben habe“. Zumindest ist es das Werk, in dem er sich intensiv mit seiner jüdischen Herkunft und Religion auseinandersetzt. Und intensiv ist auch die Wirkung. „Bei der ersten Probe war alles sofort wieder da“, sagt Inge Butzke-Lange vom Audienda-Chor. Das Ensemble wird Bernsteins Psalmen am Vorabend des ersten Advent, am Samstag, 1. Dezember, in der Alten Kirche aufführen - als Herzstück des Konzert.

Seit Wochen probt der Chor bereits. Für Butzke-Lange ist es eine besondere Arbeit: Vor exakt 30 Jahren hat sie das Chorwerk erstmals gesungen, damals als 19-Jährige beim Konzert am 24. November 1988 in der Evangelischen Pauluskirche zu Ehren von Leonard Bernsteins 70. Geburtstag. Die Leitung hatte damals der Krefelder Musiker Dieter Schulte-Bunert. „Hebräisch habe ich in der Schule gelernt, ich war auf dem Thomaeum“, erzählt sie. Die Sprache war keine Schwierigkeit, aber auch die Musik hat sie tief im Inneren abgespeichert. „Es ist noch genauso tief berührend wie damals.“

Die „Chichester Psalms“ sind neben der Symphonie No. 3 das persönlichste Werk Bernsteins, obwohl er es 1965 als Auftragswerk schrieb - für das alljährliche Festival in der Kathedrale von Chichester. Doch bevor es mit einem Knabenchor und Knabenalt-Solo in England aufgeführt wurde, dirigierte Bernstein in New York eine Fassung mit dem New York Philharmonic Orchestra, die für gemischten Chor und Countertenor gesetzt war. Wie sehr ihm das Werk am Herzen lag, zeigt sich auch daran, dass er eine weitere, Variante schuf, eine kammermusikalische, die auch in der Alten Kirche erklingen wird. Was Bernstein allerdings festlegte: Die Aufführung muss immer in hebräischer Sprache sein, und das Solo darf nur von einer Knaben- oder Counterstimme gesungen werden, weil es die Stimme Davids verkörpert.

Für seine dreiteilige Suite wählte Bernstein Psalmen und Auszüge aus Psalmen aus und kombinierte hebräische und christliche Gesangstraditionen zu einem großen Friedensgesang für Israel. Bei der Instrumentierung hat die Harfe die prominenteste Rolle. Sie begleitet das lyrische Solo der Kinderstimme und steht den aggressiven Ausbrüchen der Männerstimmen mit Ruhe entgegen als klanggewordene Sehnsucht und Hoffnung auf Frieden.



Auch die übrigen Werke des Konzerts stellen die Harfe in den Vordergrund: Vic Nees’ „Bonum est confiteri Domino (1991), Leoš Janáčeks „Otčenáš / Our Father (2. Fassung 1906; der Chor singt in tschechischer Sprache) und Alvin Singletons „Prayer“ (2016).

Hebräisch, Tschechisch oder komplizierte Cluster-Klanggebilde wie bei Singleton - solche Herausforderungen lieben die Audienda-Sänger, als „Laienchor, der anspruchsvollen Maßstäben gerecht wird“, wie er sich selbst nennt. Chorleiter Pavel Brochin spornt seine Leute zu intensiven Interpretationen an. „Es ist toll, wenn die Fäden sich am Ende verbinden“, sagt Butzke-Lange. Einen Wunsch haben die Audiendas aber noch: mehr (Männer-)Stimmen. Für die Chichester Psalmen hat sich der 43 Stimmen starke Chor Tenor- und Bass-Verstärkung beim Jungen Konzertchor Düsseldorf geholt, dem Audienda im Gegenzug auch Stimmen leiht.