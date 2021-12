Shoppen in Krefeld mit 2G : Nach Facebook-Debatte - Es bleibt bei der Stempellösung

Krefeld Die Kunden in Krefeld haben rundweg positiv reagiert. Städte wie Mönchengladbach wollen mit einem Bändchen Modell nachziehen, weil sie erhebliche Umsatzeinbrüche verzeichnet haben.

Bei Facebook und in einzelnen Wortmeldungen gegenüber unserer Redaktion sind kritische Stimmen gegenüber der Stempellösung für die Krefelder Innenstadt laut geworden. Christoph Borgmann, Chef der Werbegemeinschaft, bekräftigt auf Anfrage, dass die Kunden in den Läden ganz anders, nämlich rundum positiv reagiert hätten: „Wir haben in den Geschäften keine einzige kritische Stimme gehört.“ Bekanntlich haben die Händler Prüfstationen eingerichtet, an denen Shopping-Gäste einmal auf die 2G-Regel kontrolliert werden, einen KR-Stempel auf die Hand erhalten und dann unkompliziert durch die Geschäfte ziehen können. Auch die Erfahrungen der Nachbarstadt Mönchengladbach geben dem Krefelder Weg Recht. Dort ist die Frequenz am Wochenende stark eingebrochen; als eine Ursache gilt die umständliche „Kontrolle in jedem Geschäft“-Praxis. Die Frage, ob der KR-Stempel gefälscht werden kann, gilt für Borgmann generell auch für Bändchenlösungen; Fälschungen im großen Stil hält er für unwahrscheinlich.