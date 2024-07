US-Astronaut Charles „Pete“ Conrad wird 1930 in Philadelphia geboren – doch seine Familienwurzeln liegen in Krefeld. Der dritte Mann auf dem Mond ist ein direkter Nachfahre von Thones Kunders, der zu jener ersten organisierten deutschen Auswanderergruppe gehört, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus der Seidenstadt nach Nordamerika aufbricht. Charles „Pete“ Conrad zählte zu den erfahrensten Raumfahrern in den 1960er- und 1970er-Jahren. Vor 25 Jahren stirbt er kurz vor seinem 30. Mondlandungsjubiläum am 8. Juli 1999 an den Folgen eines Motorradunfalls an einem Ort in Kalifornien, den die Ureinwohner „Ojai“ nennen – ihr Wort für den Mond.