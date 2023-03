Tödliche Medikamentendosis Ärztepfusch vor Gericht – fahrlässige Tötung

Es ist der erste Weihnachtstag im Jahr 2017. Im Alexianer-Krankenhaus Maria Hilf in Krefeld liegt eine 77 Jahre alte, an Gicht leidende Frau. Sie wird von einem jungen Arzt behandelt. Der Mediziner ist zu dem Zeitpunkt 28 oder 29 Jahre alt. Er hat zwischen den Feiertagen Dienst auf der Station. Laut Staatsanwaltschaft Krefeld macht der Arzt Fehler. Folgenschwere Fehler, an denen die Patienten in der Nacht zum 30. Dezember 2017 stirbt. Die Strafverfolgungsbehörde erhebt Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Das Strafgesetzbuch formuliert knapp und prägnant in Paragraf 222: „Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“