Kunst in Krefeld : Künstlerin projiziert Formen und Farben auf gemalte Gesichter

Kunst in Krefeld

Krefeld Ein Aquarell von Marianne Reiners-Maaz ist das „Bild des Monats“ in der Artothek der Gemeinschaft Krefelder Künstler. Ab Dezember kann es ausgeliehen werden.

(ped) Das „Bild des Monats“ hat sich zu einer beliebten kleinen Tradition entwickelt. Die Gemeinschaft Krefelder Künstler (GKK) wählt jeweils ein Werk aus ihrer Artothek aus, das sie vorstellt. Ab dem Folgemonat kann das Bild dann in der Artothek ausgeliehen werden. Der November gehört Marianne Reiners-Maaz.

Die Viersenerin zeigt ein Aquarell ohne Titel, das zur Serie „Projektionen“ gehört, die 2013 entstanden ist. Die Künstlerin schreibt zu ihrer Arbeit: „In einer Bildserie zum Thema ,Das Zweite Gesicht’ (2010), in der einzelne Gesichter mit Augenbinden und mit Masken usw. übermalt waren, ging es um die Ambivalenz von Blindheit und Hellsichtigkeit. Aquarelle, die sich seit 2011 daran anschließen, zeigen nicht mehr einzelne Gesichter, sondern Gruppen, denen farbige Elemente aufgesetzt sind. So werden die Gesichter zu einer Projektionsfläche für eine zweite Bildebene. Je nach Art der hinzugefügten Formen geht es um Verbergen oder Offenbaren, um Tarnung, Tätowierung, Maskerade oder Schutz. Das Hinzukommende bindet die Gesichter zu einer zu einer abstrakten Komposition zusammen.“

Reiners-Maaz hat Erziehungswissenschaften und Kunst studiert und vielfach im In- und Ausland ausgestellt – unter anderem im Kunstpalast Düsseldorf, an der Purdue University Lafayette (USA), im Museum Schloss Moyland, in der Cubus-Kunsthalle Duisburg und im Landtag NRW.