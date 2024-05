Kunstausleihe in Krefeld Kaffee, Kuchen und Kunst - die Artothek startet durch mit neuem Look

Wer zum ersten Mal kommt, überfordert seine Augen: Dicht an dicht hängen etwa 100 Bilder an den Wänden. Und es gibt auch noch eine Reihe von Objekten. „Man muss sich einsehen“, sagt Brigitta Heidtman. Sie leitet die Artothek, die die Gemeinschaft Krefelder Künstlerinnen und Künstler (GKK) im Mai 1991 an der St.-Anton-Straße eingerichtet hat. Ein Kunstparadies auf rund 75 Quadratmetern. Von Aquarell bis Mischtechnik, von Fotografie bis Zeichnung, Skulptur und Collage ist hier jedes Genre, jeder Stil vertreten. Und jedes Teil ein Original - bereit direkt von der Wand ins Heim der Interessenten zu wandern. Auf Zeit.