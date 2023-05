Gemeinschaft Krefelder Künstler Kunstausleihe Artothek frischt Bestand auf

Sie hat Krefelds größte und vielseitigste Dauerausstellung, aber noch wissen das nicht genügend Leute. Deshalb geht die Artothek jetzt neue Wege. Sie steigt in einen Caravan. Beim Krefelder Kulturmarkt „Kultur findet Stadt(t)“ am ersten Juni-Wochenende präsentiert sich die Kunstausleihe der GKK (Gemeinschaft Krefelder Künstlerinnen und Künstler) in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistoriker Bernhard Jansen in dessen Kunstcaravan auf dem Theaterplatz zum 650. Krefelder Stadtjubiläum.