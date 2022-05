Artenschutz in Krefeld : Bremsenfallen in bestimmten Gebieten verboten

Krefeld Weil die Bremsenfallen andere Insekten gefährden, sind diese nur noch zeitlich begrenzt und nicht in geschützten Gebieten erlaubt.

An Sommertagen fliegt oft ein Pferdefeind: die Bremse. Dieses Insekt fliegt gezielt Warmblüter an und belästigt diese mit unangenehmen Stichen. Viele Pferdehalter stellen deshalb Bremsenfallen auf. Da in diesen Fallen aber auch viele andere Insekten sterben, hat das Land Nordrhein-Westfalen erlassen, dass innerhalb eines FFH- oder Naturschutzgebiets oder eines gesetzlich geschützten Biotops diese Fallen nicht mehr aufgestellt werden dürfen. Verstöße können mit einem Bußgeld geahndet werden. Auch außerhalb der Schutzgebiete dürfen Bremsenfallen jeglicher Art nur noch in der Hauptflugzeit der Bremsen vom 1. Juni bis einschließlich 15. September genutzt werden. Darauf weist die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Krefeld hin.