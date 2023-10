Ausstellung in Krefeld Gesucht wird Robert Genenger, verschwunden 1945

Peter Will ist eines Tages nicht mehr nach Hause gekommen. Die Gestapo hat ihn verhaftet und ins KZ Neuengamme deportiert. Will war Wiederstandskämpfer, hat Pamphlete verfasst und abgestürzte Flieger gerettet. Alles geschah heimlich. Seine Familie hat davon nichts gewusst. Auch nichts über sein Schicksal. Nach mehr als 70 Jahren hat sein Sohn Joop Will einen Abschiedsbrief des Vaters erhalten, der vieles erklärte. Der Brief und Familienfotos sind Effekten - also die Habseligkeiten, die den Häftlingen in den Lagern abgenommen wurden.