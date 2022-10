Arbeitslosenreport Krefeld : Arm trotz Arbeit - Hohe Zahl von Aufstockern in Krefeld

Arm trotz Arbeit - Hohe Zahl von Aufstockern in Krefeld

Der Frauenanteil im Niedriglohnsektor ist mit 14,8 Prozent doppelt so hoch wie der der Männer mit 7,9 Prozent. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Krefeld Zehn Prozent der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten verdienen 2.000 Euro brutto pro Monat und weniger. Und unter denen sind die Löhne von Frauen und Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit besonders schlecht.

In Krefeld sind annähernd 23 Prozent der Empfänger von Grundsicherung sogenannte Aufstocker. Das geht aus dem aktuellen Arbeitslosenreport der Freien Wohlfahrtspflege NRW hervor, zu der der Caritasverband für das Bistum Aachen gehört. „Damit dürfen wir uns nicht abfinden“, sagt Diözesancaritasdirektor Stephan Jentgens. Der größte Teil dieser Aufstocker sind Leistungsempfänger, die trotz Erwerbstätigkeit auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind. Ein geringerer Teil erhält Sozialleistungen wie Kranken- oder Arbeitslosengeld. Lag der Anteil derer in Krefeld, die zusätzlich zu ihrem sozialversicherungspflichtigen Lohnentgelt noch Hartz IV beantragen müssen, 2010 noch bei etwa 9,5 Prozent, so waren es 2021 fast elf Prozent.