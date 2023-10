Träger des Krefelder Stadtsiegels Leidenschaftlicher Ausstellungsmacher - Erich Himmelein ist 90

Himmelein wurde 1933 in Krefeld geboren und ist in Oppum aufgewachsen. Er machte zunächst eine Schreinerlehre, studierte dann an der Werkkunstschule Krefeld Architektur und begann im Architekturbüro Esch zu arbeiten. Nach dem plötzlichen Tod seines Arbeitgebers übernahm Erich Himmelein das Büro, das Kindergärten, Gemeindehäuser, Kirchen, Privathäuser, aber auch zum Teil in Kooperation mit anderen Architekten weitere öffentliche Gebäude, auch über Krefelds Grenzen hinaus baute. Die vorrangigen Materialien waren Klinker, Sichtbeton und Holz, verknüpft mit Kunst am Bau.