Archäologie in Krefeld : Herr der Scherben ordnet 60.000 Funde

Hans-Peter Schletter (links) und Eric Sponville gaben einen Zwischenbericht zur Auswertung der Funde aus der Grabung in 2017 und 2018. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Vor einem Jahr wurden im Museum Burg Linn erste Forschungsergebnisse in der Ausstellung „Abenteuer Großgrabung“ gezeigt. Einige Funde sind inzwischen Teil der Dauerausstellung.

Von Christina Schulte

Wer bei Archäologie bloß ans Ausgraben und Freilegen mit kleiner Schaufel und Pinsel denkt, wird von den Archäologen im Museum Burg Linn eines Besseren belehrt. Denn alle Funde müssen gereinigt, restauriert, beschrieben, gezeichnet und schließlich eingeordnet werden. Und zwar inhaltlich und historisch. Einen weiteren Zwischenstand zu aufschlussreichen Zuordnungen gaben jetzt Doktorand Eric Sponville und Hans-Peter Schletter vom Museum Burg Linn.

2017/18 fand auf dem Gebiet des einstigen römischen Kastells Gelduba, das ja seit kurzem zum Weltkulturerbe der Unesco zählt, eine Großgrabung statt. „Da wurde wahnsinnig viel Erde bewegt“, sagt Schletter. Das erkennt man deutlich an einem sehr großen Foto von der Grabung im Büro des Museums – eins der Arbeitsgeräte ist ein ziemlich großer Bagger.

Info 90.000 Einzelfunde aus der Großgrabung Bei der Großgrabung vor 2017/2018 wurden 3,4 Hektar Fläche untersucht. Dort hat man geschätzt 90.000 Einzelfunde gemacht. Das gesamte Grabungsgebiet umfasst insgesamt 15 Hektar. Eine Publikation zur Bataverschlacht von 69 erscheint demnächst im britischen Journal of Roman Military Equipment Sciences.

Vor einem Jahr wurden erste Forschungsergebnisse in der Ausstellung „Abenteuer Großgrabung“ gezeigt. Einige dieser restaurierten Funde sind inzwischen zum Teil in die Dauerausstellung gewandert.

Eric Sponville hat sich in den vergangenen Monaten mit dem Vicus beim römischen Kastell beschäftigt. Die unglaubliche Zahl von 60.000 Scherben ist durch seine Hände gegangen. „Detektivarbeit“, nennt Stadtarchäologe Schletter das. Sponville hat die Funde gesichtet und gezeichnet, aber er musste vieles aussortieren, was erst in den folgenden Jahrhunderten hinzukam und in die verschiedenen Schichten eingedrungen ist. „Hier hat ja auch eine Überprägung durch das Dorf Gellep stattgefunden“, sagt Schletter. Sponville hat den Straßenverlauf ausgemacht – eine T-Kreuzung – und drei Siedlungsphasen vom 1. bis zum 3. Jahrhundert festgestellt.

Gebaut wurde hier zuerst nach dem Jahr 71 bis etwa 120. Verändert wurde das Vicus in der Phase von 120 bis 180 und der dritten Abschnitt dauerte noch etwa 50 Jahre bis 230. „Es war eine kleine Ansiedlung mit mehreren Häusern“, sagt Sponville, der den Grundriss gezeichnet hat. Es sind Streifenhäuser – vorne die Werkstatt, hinten die Wohnräume. In diesem kleinen „Dorf“ lebten die Menschen; die Legionäre im Kastell. Da die römischen Soldaten nicht heiraten durften, wohnten Frauen und Kinder eben außerhalb des Kastells. In den Werkstätten wurde den Soldaten zugearbeitet. „Wir haben die Struktur des Dorfes jetzt erstmals nachweisen können“, sagt Hans-Peter Schletter, für den der Doktorand Sponville ein „Glücksfall“ ist.

Anhand der Funde ist auch zu belegen, dass es in dem Vicus eine Töpferei gab und eine Fabrica, in der Metall verarbeitet wurde. Der Töpferofen ist erhalten und eine große Zahl von Stücken etwa aus Fehlbränden. Sponville konnte die hier hergestellte Keramik mit den Töpfen aus den Gräbern vergleichen – was hier gefertigt wurde, wurde auch hier benutzt. Ein Viertel- oder Fünftelkreis aus Stein, mit einem Loch wurde auch identifiziert. Aus einem ehemaligen Mahlstein wurde ein Antrieb für die Töpferscheibe. Mit einem Stab wurde die Scheibe in Bewegung gebracht, um Gefäße für die 480 Mann im Kastell und die Bewohner des Vicus fertigen zu können.

Ähnlich verhält es sich mit der Metallverarbeitung. In der Fabrica wurden Feinschmiedehämmer, eine Zange und ein Achat zum Polieren von Bronze gefunden. Und auch Bronzeschrott, Recycling im 1. und 2. Jahrhundert. Teile von militärischer Ausstattung, Scharniere für römische Schienenpanzer oder eine Schwertspitze, bei der unten ein Dreieck ausgeschnitten wurde. Daran könne man erkennen, so Schletter, dass das ursprüngliche Schwert um dieses Stück verkleinert wurde.

Auch die Schwertspitze ist im Museum ausgestellt. Für so manch anderen Fund muss man derzeit nach Xanten fahren. Unter dem Titel „Roms fließende Grenzen“ zeigt die Archäologische Landesausstellung bis Oktober 2022 „Der Limes am Niederrhein“. Viele der Originalfunde stammen aus der römischen Zeit in Gelduba, so auch das Paradestück, ein Helm.