Prognose : Arbeitsmarkt Krefeld bleibt in 2021 stabil

Krefeld Die Arbeitslosenquote in der Stadt Krefeld für Dezember beträgt 11,2 Prozent. Sie ist innerhalb eines Jahres um 1,4 Prozentpunkte gestiegen. Kurzarbeit und Wirtschaftshilfen haben jedoch einen stärkeren Einbruch des Arbeitsmarkts verhindert.

(sti) Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt Krefeld um 1821 auf 13.771 Personen gestiegen. Die Quote für den Dezember beträgt 11,2 Prozent, im Vorjahr lag sie noch bei 9,8 Prozent. „Auch der lokale Arbeitsmarkt ist 2020 pandemiebedingt deutlich unter Druck geraten. Kurzarbeit und Wirtschaftshilfen haben jedoch einen stärkeren Einbruch des Arbeitsmarkts verhindert. In der zweiten Jahreshälfte gab es dann einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen“, berichtete Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld, am Mittwoch.