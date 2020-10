Die Arbeitslosenquote in Krefeld liegt bei 11,4 Prozent : 13.983 Menschen im Oktober in Krefeld ohne Job

Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Foto: Agentur für Arbeit

Krefeld „Die Entwicklung des Arbeitsmarkts ist abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie und daraus resultierenden Restriktionen“, erklärt Bettina Rademacher-Bensing,Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld.

Die ab kommendem Montag geplanten neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entsprechen nach Worten des Chefs der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, keinem Lockdown. Anders als im Frühjahr blieben Schulen und Kitas wie auch der Einzelhandel geöffnet. „Es wird zu einem Einbruch am Arbeitsmarkt führen, aber nicht zu einem Zusammenbruch“, sagt Scheele. Die BA hoffe, im Dezember an die positive Entwicklung im Oktober wieder anknüpfen zu können. Die Arbeitsmarktzahlen im Oktober waren auch für Krefeld leicht positiv. Die Arbeitslosenquote liegt in der Stadt Krefeld mit 13.983 Menschen ohne Arbeit bei 11,4 Prozent (11,5 Prozent im Vormonat, 10,0 Prozent im Oktober 2019).

„Wir verzeichnen aktuell 505 Arbeitslose weniger als im Vormonat. Damit verringert sich die Arbeitslosenzahl während der Pandemie den zweiten Monat in Folge. Natürlich sind die Zahlen höher als im Vorjahr, doch gerade in den aktuellen Zeiten ist dieser Trend erfreulich. Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen liegt inzwischen sogar über den Vorjahreswerten, die Nachfrage bei den Arbeitgebern ist also da. Es ist jedoch ganz klar, dass die Entwicklung des Arbeitsmarkts abhängig ist vom weiteren Verlauf der Pandemie und daraus resultierenden Restriktionen“, erklärt Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld, zu den aktuellen Daten für die Region.

Der Oktober zeigte eine Verringerung der Arbeitslosenzahl um 505 Personen (oder minus 2,1 Prozent) gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um 3.387 Personen höher. Die Arbeitslosenquote im Bezirk beträgt nun 8,2 Prozent (September: 8,4 Prozent; Vorjahr: 7,2 Prozent).

Der Zugang an 39 Anzeigen zur Kurzarbeit mit 906 Personen im Oktober lag auf einem niedrigen Niveau, die Hauptzugangsmonate waren April und Mai. Die realisierte Kurzarbeit lag im April bei etwa 29.000 Personen, im Mai bei etwa 27.000 Personen im Agenturbezirk.

Insgesamt waren in Krefeld und im Kreis Viersen im September 23.869 Männer und Frauen arbeitslos. Davon werden 8.754 Männer und Frauen durch die Agentur für Arbeit Krefeld betreut (das sind 2.542 mehr als im Vorjahr), 15.115 Personen (845 mehr als im Vorjahr) sind in Betreuung der Jobcenter in Krefeld und im Kreis Viersen. Im Kreis beträgt die Arbeitslosenquote bei 9.886 Menschen ohne Arbeit 6,1 Prozent (6,3 Prozent im Vormonat / 5,1 Prozent im Vorjahr).