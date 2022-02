Corona-Impfung : Apotheken-Internetseite wegen Nachfrage überlastet

15 Apotheken in Krefeld impfen bereits gegen Corona. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Krefeld Das Suchportal für Corona-Schutzimpfungen in Apotheken war zum Start nicht erreichbar. 15 Apotheken bieten in Krefeld Covid-19-Impfungen an. Bald könnte es jede zweite sein.

Seit gestern können sich Impfwillige auf dem Suchportal www.mein-apothekenmanager.de über Apotheken in ihrer Stadt informieren, die gegen Corona impfen. Am frühen Morgen jedoch war die Seite zunächst nicht erreichbar. „Wir vermuten, dass die Seite aufgrund einer erhöhten Suchanfrage kurzzeitig überlastet war und deshalb nicht funktioniert hat“, erklärt Christian Splett, Stellvertretender Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).

Derzeit sind in dem Suchportal für Krefeld sieben Apotheken eingetragen, in der sich Interessierte gegen Covid-19 impfen lassen können: die Pluspunkt Apotheke im Schwanenmarkt, die Apotheke am Ponzelar, die Rosen-Apotheke am Ostwall, die Apotheke am Moritzplatz, die Falken-Apotheke an der Gladbacher Straße, die Maxmo-Apotheke im Globus Hafelsstraße und die Apotheke am Markt. Der Apothekerverband Nordrhein erklärt, dass sogar bereits 15 der insgesamt 56 Apotheken in Krefeld ein Impfangebot machen können. „Für Krefeld ist das schon sehr viel“, sagt Splett. „Es gibt größere Städte, die weniger teilnehmende Apotheken listen.“

Das Angebot sei bedarfsgetrieben. Für Apotheken, die sich in direkter Nachbarschaft zu Impfzentren und impfenden Hausärzten befänden, mache es weniger Sinn, ebenfalls zu impfen, als für Apotheken, die einen großen Bedarf in ihrer Umgebung sehen, so der Sprecher. Die Ausnahmegenehmigung für die Apotheken, die diese zum Impfen berechtigt, gelte zunächst bis zum 31. Dezember 2022. „Ich könnte mir vorstellen, dass diese bei Bedarf erweitert und aktualisiert wird, sollte die Impfkampagne gegen Ende des Jahres noch einmal Fahrt aufnehmen“, sagt Splett.

Auch auf der Seite des Apothekerverbandes Niederrhein unter www.av-nr.de gibt es eine Liste der impfenden Apotheken, die ständig aktualisiert wird. „Ich gehe davon aus, dass zeitnah jede vierte Apotheke in Krefeld eine Covid-19-Impfung anbieten wird“, sagt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes Niederrhein. Bis April, spätestens aber mit der Einführung eines Impfstoffes, der an die Omikron-Variante angepasst ist, könnte jede zweite Apotheke impfen, sagt Preis.

Wer in welcher Apotheke geimpft werden kann, ist unterschiedlich, wie Martina Doerr, Inhaberin der Falken-Apotheke an der Gladbacher Straße, erklärt. „Die Apotheken, die die Schulung zur Grippeschutzimpfung gemacht haben, dürfen Personen ab 18 Jahren impfen. Mit einer Nachschulung ist auch eine Impfung ab zwölf Jahren möglich. Wenn eine Schulung für die Covid-19-Impfung gemacht wurde, darf ebenfalls ab zwölf Jahre geimpft werden“, so die Apothekerin. Da in der Falken-Apotheke bereits Grippeschutzimpfungen möglich waren und die Mitarbeiter nachgeschult wurden, können sich hier alle Impfwilligen ab zwölf Jahren auf die Liste setzen lassen.