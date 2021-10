Beratung in Krefeld : AOK zeigt Musterwohnung für Demenzkranke

info

Die mobile „Musterwohnung Demenz“ in Krefeld kann in der Zeit vom heutigen Dienstag bis Freitag, 5. November, in den Räumen der AOK Rheinland/Hamburg, Friedrichstraße 27-31 in 47798 Krefeld besichtigt werden. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr bietet die AOK Rheinland/Hamburg eine professionelle und individuelle Begleitung an. Die Dauer der Wohnungsbegehung beträgt in etwa 90 Minuten und ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die Servicestelle Demenz unter der Rufnummer 0211 8791-58710 oder per E-Mail an ac.demenz@rh.aok.de gern entgegen. Weitere Infos unter: www.aok.de/pk/rh/inhalt/musterwohnung-demenz/