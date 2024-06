Gesundheitsreport für Krefeld AOK appelliert eindringlich zu mehr Beteiligung – wie Patienten Therapiemöglichkeiten liegenlassen

Ähnlich ist das Bild bei der Krebsfrüherkennung. In Krefeld nutzen gut 32 Prozent der Frauen ab 20 Jahren diese Vorsorgeuntersuchungen – ein Wert in der unteren Hälfte; der Spitzenwert liegt in Solingen bei 37,4 Prozent. Bei Männern (Krebsfrüherkennung ab 45 Jahren) liegt die Quote sogar nur bei 21 Prozent – zwar der drittgrößte Wert in der AOK-Region, aber eben ein Wert auf niedrigem Niveau. Dabei ist es eine Binsenweisheit, dass Früherkennung bei Krebs lebensrettend sein kann: Das Teuflische am Krebs ist, dass man ihn lange nicht bemerkt – und bemerkt man ihn, sind die Therapieaussichten schwieriger geworden.