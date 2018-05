Streit um Mondrian-Bilder in Krefeld : Anwalt spricht von Ausstellung mit Diebesgut

Krefeld Das Kaiser-Wilhelm-Museum zeigt ab heute Bilder von Piet Mondrian. Das sei ein einzigartiger "Affront" gegen die US-Erben. Es sei weltweit verpönt, "Diebesgut" öffentlich zu präsentieren, sagt Gunnar Schnabel.

Tatsächlich, so Schnabel, habe Wember die Malerei Mondrians teuer verkauft und die Drucke anderer Künstler günstig eingekauft. "Das können wir mit Originalrechnungen des Bremer Kunsthändlers Michael Hertz belegen", sagte Schnabel gestern. Wember habe bar bezahlt. Die Werte der grafischen Blätter, die Wember ins Krefelder Inventarverzeichnis eingetragen habe, entsprachen nicht den Kaufpreisen, informierte der Berliner Anwalt. Wember habe höhere Preise angegeben. Das "überzählige Geld" wanderte offenbar in schwarze Kassen oder Wember verwendete es selbst. Bei seinen Eintragungen handele es sich um Urkundenfälschungen, behauptet Schnabel. "Die Stadt verfügt darüber hinaus über keine Tauschverträge, die ihre Sicht der Dinge belegen könnten", sagte der Jurist. An wen und zu welchen Preisen Wember die vier Bilder Piet Mondrians verkauft haben soll, vermag auch er nicht zu sagen.

Die Stadt hat sich in der Sache juristischen Bestand bei dem Berliner Experten Peter Raue gesucht. Der Rechtsanwalt sieht die Stadt Krefeld bei einer Klage in Deutschland auf der sicheren Seite. Ein Anspruch auf Herausgabe der Bilder Mondrians an die Erben sei verjährt, erklärte er unlängst. Für eine Klage in den USA habe sich die Stadt die Dienste einer Partnerkanzlei Raues vor Ort gesichert, berichtete Stadtsprecher Christoph Elles auf Anfrage unserer Redaktion. In der Angelegenheit herrsche im Rathaus weder Hektik noch trügerische Sicherheit, betonte er. Die Verantwortlichen der Stadt haben keinen Anlass zu glauben, dass sie die Bilder unrechtmäßig besitzen. Sie wollen eine Provenienzforschung in Auftrag geben, um die Umstände der Herkunft wissenschaftlich zu ergründen.