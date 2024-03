Schlechte Straßen sind eine Gefahr Krefeld soll die innerstädtischen Straßen pflastern

Der schlechte Zustand der Straßen in der Stadt Krefeld ist offensichtlich. In den sozialen Medien machen Horrormeldungen und Fotobearbeitungen die Runde, die das Thema persiflieren. So baden die Krefelder und Krefelderinnen in Ein-Mann-Pools – sprich mit Wasser gefüllten Schlaglöchern – auf den Verkehrswegen. Lustig. Nicht ganz so spaßig betrachtet die Ratsgruppe Freie Wähler den Missstand. Mit Schlaglöchern übersäte Radwege und Straßen stellten eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer dar, betonte Ratsherr Ralf Krings.