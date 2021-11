Handball : Beim „Tag des Handballs“ hat Annika Ingenpaß ein Heimspiel

Krefeld Die 25-jährige Kreisläuferin trifft im Düsseldorfer PSD Bank Dome mit der DHB-Auswahl auf Russland. Sie kann mit zahlreichen Fans aus ihrem Heimatverein, der Turnerschaft Grefrath rechnen.

Die Grefratherin Annika Ingenpaß, die heute für den Handball-Bundesligisten HSG Bad Wildungen Vipers aufläuft, gab im April diesen Jahres ihr Debüt in der Frauen-Nationalmannschaft. Beim „Tag des Handballs“ am Sonntag tritt die 25-jährige Kreisläuferin im Düsseldorfer PSD Bank Dome mit der DHB-Auswahl auf Russland . Für Ingenpaß ist es quasi ein Heimspiel, bei dem sie nicht nur mit der Unterstützung ihrer Familie und von Freunden rechnet, sondern auch mit zahlreichen Fans aus ihrem Heimatverein, der Turnerschaft Grefrath.

„Wir. Von Euch. Getragen.“, so lautet die aktuelle Kampagne des Deutschen Handballbundes (DHB), mit der die Wege der Nationalspieler/innen sichtbar gemacht werden sollen. „Unser sichtbares Dankeschön ist doppelt gemeint“, sagt Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes. „Zum einen sind wir dankbar für jeden Verein, der Kinder für Handball begeistert, denn nur aus dieser Basis kann eine Spitze erwachsen. Zum anderen sind wir auch gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie dankbar für unsere Vereinsbasis, die trotz aller Einschränkungen durchhält und jetzt wieder das Training mit Kindern aufnimmt. Wer Kinder heute für Handball begeistert, kann sich womöglich freuen, künftige Nationalspielerinnen oder Nationalspieler auf Kurs gebracht zu haben. Und wir sorgen in jedem Fall dafür, dass unsere Handball-Familie stark bleibt und wächst.“

Finale in Stockholm : Handball-WM 2023 in Schweden und Polen

„Die Kampagne „Wir. Von Euch. Getragen.“ finde ich eine ganz, ganz tolle Aktion. Wir stammen alle meist nicht aus Vereinen, die in der Bundesliga spielen. Und so wird der Fokus auch mal auf diese Vereine gelenkt, die an der Basis so unglaublich gute Arbeit machen“, sagt Annika Ingenpaß.