Betreuungsangebot der Stadt Krefeld Anmeldungen für „Krefelder Ferien“ beginnen

Kaum sind die Osterferien vorbei, sind die Sommerferien bereits Gesprächsthema. So sollten Kinder und Eltern möglichst schon jetzt wissen, ob sie an dem vielfältigen Betreuungsangebot der Stadt Interesse haben. Denn ab Montag, 24. April, 9 Uhr startet die Anmeldung für die „Krefelder Ferien“, an denen primär Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren teilnehmen können.