Angriff in Mannheim auf umstrittene Islamkritiker Die skurrile Spur von „Pax Europa“ nach Krefeld

Zurzeit liest man im Zusammenhang mit dem Messerangriff auf eine Veranstaltung der „Bürgerbewegung Pax Europa“ (BPE) in Mannheim, bei der ein junger Polizist tödlich verletzt wurde, immer wieder: „Pax Europa“ habe seinen „Sitz in Krefeld“. Laut Impressum der Internetseite dieses Vereins wird als Adresse der BPE ein Haus an der Bismarckstraße angegeben. Dieses Haus ist ein normales Wohnhaus mit 13 Klingelschildern, von denen zwölf mit Namen beschriftet sind. Wie kommt die „Bürgerbewegung Pax Europa“ nach Krefeld?