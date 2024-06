Angriff in Mannheim auf umstrittene Islamkritiker Die skurrile Spur von Pax Europa nach Krefeld

Zeichen der Trauer in Mannheim an dem Ort, an dem ein Afghane bei einer Veranstaltung der islamkritischen „Bürgerbewegung Pax Europa“ sechs Männer verletzt, darunter einen Polizisten tödlich. „Pax Europa“ hat ihren Sitz in Krefeld – warum?

Foto: dpa/René Priebe