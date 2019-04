Unfallflucht : Angefahrener Mann flieht schwerverletzt

Normalerweise sind es Autofahrer, die Unfallflucht begehen, wenn sie jemanden angefahren haben – diesmal war es anders: Ein Fußgänger, der angefahren und schwer verletzt wurde, floh vom Unfallort.

Das ist passiert: Eine 50-jährige Autofahrerin aus Krefeld war in der Nacht zu Sonntag (7. April) gegen kurz nach Mitternacht mit ihrem Wagen auf der Untergath in Richtung Hauptstraße unterwegs, als unvermittelt ein Fußgänger die Fahrbahn überquerte, und zwar verbotswidrig, wie die Polizei betont. Trotz Vollbremsung konnte die Frau einen Zusammenstoß nicht vermeiden und erfasste den Mann mit ihrem Auto. Daraufhin geschah das Ungewöhnliche: Zwei weitere Männer und eine Frau hoben den offensichtlich Verletzten auf und trugen ihn von der Unfallstelle in unbekannte Richtung weg. Die Autofahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock.

Gegen ein Uhr ging dann bei der Polizei ein Hinweis auf den schwerverletzten Mann ein. Er oder seine Bekannten hatten zwischenzeitlich den Rettungsdienst alarmiert; der Verletzte wurde in seiner Wohnung von einem Notarzt behandelt. Dort trafen dann auch Polizeibeamte den alkoholisierten 35-Jährigen an. Bei ihm handelte es sich offensichtlich um den geflüchteten Fußgänger. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Warum der Mann verletzt geflohen ist, ist nicht bekannt.