Podiumsdiskussion bei der IHK Mittlerer Niederrhein Andrea Nahles diskutiert mit Unternehmerschaft über Work-life-Balance und Fachkräftemangel

Das Spannende ist: Nahles belässt es nicht nur bei Kritik an der jungen Generation. Gegenüber der FAZ spricht sie auch von guten Arbeitsbedingungen in der digitalisierten Arbeitswelt, von angemessener Bezahlung und klaren Regeln. Indirekt steckt darin auch die Anfrage an Arbeitgeber, ob sie nicht Arbeit so organisieren müssen, dass der Arbeitnehmer nicht geradezu automatisch in eine strukturelle Überlastung stürzt. Diese Balance und zugleich die Produktionssicherheit zu wahren – das wird wohl auch für Arbeitgeber zur Herausforderung. „Trotzdem“, sagt Nahles bei allem Verständnis für Klagen über Überarbeitung, „Arbeit wird auch in der neuen Welt notwendig sein.“