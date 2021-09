3,8 Millionen Euro teuer : An der Ritterstraße entsteht Krefelds modernste Kita

Krefeld Der neue Klimastab der Stadtverwaltung hat zusammen mit dem Zentralen Gebäudemanagement den Entwurf für einen Neubau für zwei Kita-Gruppen fertig gestellt. Das Vorhaben kostet 3,8 Millionen Euro.

Eine Kindertageseinrichtung (Kita) in nachhaltiger Bauweise soll an der Ritterstraße in Krefeld gebaut werden. Dieser Neubau entsteht als Erweiterung der bestehenden Einrichtung und soll zwei inklusive Gruppen mit circa 27 bis 40 Kindern ab einem Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt beherbergen können. Das vorgesehene Grundstück befindet sich bereits in städtischem Eigentum. Der Baubeginn ist für August 2022 geplant, im Oktober 2023 soll die Erweiterung dann fertiggestellt sein. Die erwarteten Baukosten liegen nach derzeitigem Planungsstand bei 3,8 Millionen Euro.