Projekt an der Grotenburgschule : Konflikte lösen mit „Giraffensprache“

Sie sind Giraffensprachen-Profis: Schüler der Grotenburgschule haben gelernt, gewaltfrei zu kommunizieren und den „Wolf“ in sich, der für Streit steht, kleinzuhalten. Das Projekt soll im kommenden Schuljahr fortgesetzt werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Giraffensprache“ steht für „Gewaltfreie Kommunikation“. Schüler der Grotenburgschule haben in diesem Schuljahr mit Hilfe der Giraffensprache Konfliktverhalten geübt. Die Kinder sagen: „Wir können heute Streits besser lösen.“

Seit diesem Schuljahr veranstaltet die Grotenburgschule einen Unterrichtsblock in gewaltfreier Kommunikation. Bei der sogenannten Giraffensprache geht es vor allem darum, dem Gegenüber die eigenen Gefühle zu vermitteln und so aus konfrontativem ein einvernehmliches Konfliktverhalten zu machen. Das erste Modul, das fortan in jedem Schuljahr für alle Klassen wiederholt werden soll, ist nun abgeschlossen. Doch wie kommt es bei den Kindern an?

Sieben der kleinen Teilnehmer aller Altersstufen der Grundschule sitzen an einem Tisch. Mit dabei sind Kommunikationscoach Nadine Langemeyer und Lehrerin und Konrektorin Sybille Kaisers. Alle Kinder tragen „Giraffenmedaillen“. Auf diese sind sie besonders stolz. „Die Medaillen gab es für Kinder, die entweder besonders gut in der Giraffensprache waren, sich durch besondere Streitschlichtung hervorgetan haben, oder sich einfach ganz besonders bemüht haben, den noch starken Wolf in sich klein zu halten“, erklärt Langemeyer.

Info Das ist gewaltfreie Kommunikation Bei der „Giraffensprache“, der gewaltfreien Kommunikation, geht es darum, dem Gegenüber zu vermitteln, wie seine Aussagen auf einen selbst wirken. Damit soll vermieden werden, sich gegenseitig aufzustacheln und in eine Spirale der Beschimpfungen einzusteigen. Die Technik wird auch bei Mediation zur Konfliktlösung eingesetzt.

Die Kinder haben sichtlich Spaß an der Thematik. Sie sprühen über vor Anekdoten über Konflikte und Streitschlichtung. „Wir haben in unserer Klasse aus dem Streitkarussell ein Friedenskarussell gemacht“, erzählt Franziska aus der dritten Klasse. Und Klassenkamerad Levi ergänzt: „Da haben wir alle Bilder gemalt und gezeigt, wie man aus Streit mit guter Sprache und Entschuldigungen Frieden machen kann.“ Das Streitkarussell ist ein fester Begriff in der gewaltfreien Kommunikation. Beschimpfungen und Konfrontation beschleunigen es. „Und irgendwann bekommen alle einen Drehwurm und ihnen wird schlecht“, erläutert Zweitklässler Mats mit wissendem Blick.

Doch auch mit Giraffensprache ist nicht alles gut an der Schule. „Ein Klassenkamerad von mir beschimpft uns oft und schubst mich. Wenn ich ihm sage, er soll Giraffensprache reden, dann schubst er nur weiter“, erzählt Arda H. „Das finde ich sehr traurig.“ „Manche Kinder tun sich mit der gewaltfreien Kommunikation schwer. Aber sie wollen es eigentlich auch“, sagt Lehrerin Kaisers und Langemeyer ergänzt: „Es waren jetzt drei Doppelstunden je Klasse für eine neue Sprache. Da darf man auch nicht zu viel erwarten. Englisch spricht nach drei Doppelstunden auch noch niemand.“

Die Lehrer aber haben Lehrmaterial und sollen die Art des Umgangs weiter vertiefen. Das finden die Schüler sehr gut. „Auf meiner alten Schule haben alle Giraffensprache gesprochen. Da gab es nicht so viel Streit. Hier gibt es viele Kinder, die Wolfssprache sprechen“, befindet Franziska etwas traurig. „Aber jetzt lernen sie Giraffensprache und dann wird es hoffentlich besser!“ Und Johanna aus der vierten Klasse ist traurig, dass sie im kommenden Jahr keinen Kurs mehr haben wird. „Auch bei uns zu Hause hat sich etwas geändert. Ich kann mich mit meiner Schwester jetzt viel schneller einigen“, erzählt sie.

Das wünscht sich auch Arda G. für den Umgang mit einem Freund. „Er beleidigt sehr oft. Ich sage dann immer: ‚Warum bist du Wolf geworden?’ Aber er provoziert weiter. Dabei möchte ich einfach nur friedlich spielen. Das ist sehr schade“, bedauert der Viertklässler. Oft bricht die konfrontative Sprache auch beim Sport durch. „Beim Fußball sind viele Kinder sehr gemein und streiten ob es ein Tor oder ein Foul war. Da ist sehr viel Wolfssprache“, weiß Anton (Name auf Wunsch der Eltern geändert) zu berichten.