Bis Mitte April geschlossen Amphibien wandern: Steeger Dyk ab sofort nachts gesperrt

An folgenden Straßen stellt der KBK Amphibienschutzzäune auf: Boomdyk vom Ortsausgang Hüls bis Karl-Hengsten-Weg (circa 1.200 Meter, zum Teil beidseitig); Flünnertzdyk im Bereich der Einmündung Langendyk (560 Meter beidseitig); Steeger Dyk vom Ortsausgang Hüls bis Lönspfad (2.400 Meter beidseitig, 1.200 Meter einseitig); Schroersdyk im Bereich des Betriebshofes (circa 300 Meter); Radpromenade im Crönpark (400 Meter beidseitig, 300 Meter einseitig); Teilbereiche an der Ossumer Straße (330 Meter einseitig); Lohbruchweg (75 Meter einseitig); Kurkölner Straße in Linn (100 Meter einseitig); An der Rennbahn (260 Meter beidseitig).