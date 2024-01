Unterstützung kommt vom ADFC Krefelder Ampel kritisiert NRW-Verkehrspolitik

SPD, Grüne und FDP üben Kritik an der NRW-Landesregierung. Die Ampelparteien in der Seidenstadt sind enttäuscht, dass NRW – mit einer Mehrheit – im Bundesrat gegen eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der entsprechenden Umsetzung in der Straßenverkehrsordnung (StVO) gestimmt hat. Das äußern sie in einem Brief an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und zwei Kabinettskollegen sowie die Krefelder Landtagsabgeordneten. „Die abgelehnten Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit, des Klimaschutzes, der Mobilität ohne eigenes Auto und der Aufenthaltsqualität in unseren Städten beitragen könnten, werden von vielen Kommunen parteiübergreifend bevorzugt und seit Jahren beantragt“, so Julia Müller und Thorsten Hansen (Grüne) sowie Benedikt Winzen (SPD) und Joachim C. Heitmann (FDP) für ihre Fraktionen. „Auch die Stadt Krefeld hat sich zusammen mit über 1000 Kommunen den Forderungen des Bündnisses ,Lebenswerte Städte und Gemeinden‘ angeschlossen. Ziel des Bündnisses ist es, den Städten und Gemeinden, die ihre Gefahrenpunkte vor Ort am besten kennen, mehr Entscheidungsspielraum im Straßenverkehrsgesetz einzuräumen.“