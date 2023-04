Probenbesuch bei den Niederrheinischen Sinfonikern Erste Meisterklasse am Dirigentenpult

Es ist 10.30 Uhr. Die Musikerinnen und Musiker der Niederrheinischen Sinfoniker haben bereits im Orchestersaal Platz genommen und spielen sich vielstimmig ein. Die Konzertmeisterin steht auf, plötzlich wird es still, und Chisato Yamamoto bittet um ein „a“ der 1. Oboe. Zunächst stimmen die Streicher ihre Instrumente ein, dann sind die Bläser an der Reihe. Das ist Routine im Probenalltag. Aber dieser Vormittag ist anders. Er ist Teil der ersten Dirigier-Meisterklasse, die Generalmusikdirektor Mihkel Kütson am Theater Krefeld und Mönchengladbach leitet.