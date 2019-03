Musikevents in Krefeld: Karaoke-Fest der Drummer beim Weltschlagzeugertag

Krefeld Am 4. April ist Weltschlagzeugertag. Der Initiator des grenzüberschreitenden Events ist der Krefelder Musiker Christian Schages. In diesem Jahr lädt er zu Karaoke nach Uerdingen ein.

In den Folgejahren hat die Initiative des Musikers und Inhabers der Schlagzeugschulen Krefeld und Rheinberg immer mehr Wellen geschlagen, auch in anderen Städten gab es Aktionen zum 4.4. – sogar über die Landesgrenzen hinaus: „Im vergangenen Jahr hat sich in Österreich ein Musikinstrumentenbauer beteiligt, und das Schweizer Radio hat ein Porträt eines Schlagzeugers gesendet. Über die sozialen Netzwerke gibt es auch viel Resonanz“, erzählt Schages. In Krefeld wird der Tag in diesem Jahr in der Gaststätte Wolters in Uerdingen gefeiert.