Altweiber in Bockum Bockum: Entsetzen über Ausfall des Ratshaussturms

Auf scharfe Kritik ist der Ausfall des traditionellen Bockumer Rathaussturms an Altweiber gestoßen. „Wir veröden hier“, sagte der Geschäftsführer des Bockumer Bürgervereins, Jörg Ludewig, „wer so etwas in Bayern verbaselt, der wird in Wald gejagt.“ Sein Telefon habe nach Bekanntgabe der Entscheidung nicht mehr stillgestanden, er selbst und viele Anrufer seien „entsetzt“.