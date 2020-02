Altweiber an Krefelder Schulen : Realschule Horkesgath verbietet Spielzeugwaffen

Altweiber an Krefelder Schulen

An vielen Schulen wird ausgelassen Altweiber gefeiert – unser Foto aus dem Jahr 2012 zeigt die Jahrgangsstufe 12 am Ricarda-Huch-Gymnasium; die Stufe hatte sich komplett als Dalmatiner verkleidet. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Viele Schulen feiern ausgelassen an Altweiber, es gibt aber einige Regeln: Kein Alkohol und keine Spielzeugwaffen sind zwei davon.

(ak) Wie feiern die Schulen Altweiber? Gibt es schulfrei, gibt es Partys in der Schule, und was ist Alkohol? Wir fragten nach, wie die Schulen mit dem zweithöchsten Karnevalsfeiertag nach Rosenmontag umgehen.

„Kein Alkohol, nur Spaß“, erklärt die Schulleiterin der Robert-Jungk-Gesamtschule , Regina Lingel-Moses, lachend. Tatsächlich gelten trotz Ausgelassenheit immer noch die üblichen Schulregeln, also ein striktes Alkoholverbot.

Nichtsdestotrotz gibt die Schule ihren Schülern viele Freiheiten und auch Verantwortung. So organisieren die Schülervertretungen oftmals die Karnevalsfeier für die Schüler der Unterstufe und gestalten ein eigenes Programm, so zum Beispiel am Moltke-Gymnasium. Auf einen Kostümwettbewerb, einen Karaokewettbewerb und weitere Programmpunkte dürfen sich die Schüler der fünften und sechsten Klasse freuen. Dennoch gibt es hier auch für die älteren Klassenstufen von 11:11 Uhr eine viertelstündige Feier.